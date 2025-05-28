4人誤食毒蘑菇入院　家屬難擔負醫療費

廣東省河源市紫金縣柏埔鎮梅中村早前有一家四口誤食毒蘑菇後中毒住院，中毒者家屬周女士周一（26日）透露，中毒的是她的姑姑、堂姐和7歲的姪女、5歲的侄仔，出現嚴重肝衰竭、腎衰竭等病情，目前侄仔情況好轉已經出院，但姑姑、堂姐、姪女仍在留醫，由於家庭經濟條件窘迫，難以負擔醫療費。

事發於本月15日，周女士的姑姑周某英和鄰居一起到村裏山上採摘粽葉，發現一株巨大白色蘑菇，周某英誤認為以前曾吃過蘑菇品種，將之採摘后回家煲湯和家人分享。4人之後出現腹痛、劇烈嘔吐等症狀，被緊急送醫。周女士表示，截至周一，兩名兒童轉院至廣州住院救治，目前侄仔已經脫離危險出院，但姪女仍在住院中，同樣遭受急性腎功能不全的病痛折磨，每天都需要抽血觀察情況。兩名成人仍在重症病房救治，雖然有農村醫保部分報銷，醫院也有所寬限，而接下來3人還要住院多久、花費多少錢，還是未知數。

周女士又稱，家裏以務農為生，家境較為窘迫，事發後，村裏第一時間幫忙組織籌款，她們也向親朋好友都借下不少錢，對此表示萬分感謝，也希望社會各界可以伸出援手，幫助家中長幼渡過難關。柏埔鎮政府工作人員證實，周家家庭條件相對比較困難，此前他們已經組織籌款，村鎮幹部都有捐款。