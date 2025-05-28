近40%受訪者指關稅戰對日常消費有負面影響　影響工作佔逾30%

中美雙方在本月中公布互降關稅，港府指企業可「唞下氣」。一項調查結果顯示，近40%成受訪者認為貿易戰在下月將緩和，但有31.7%受訪者認為關稅戰對工作有負面影響，而表示在日常生活消費方面有負面影響亦有39.2%。

香港中文大學香港亞太研究所就最近中美貿易戰推行民意調查，調查採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話），於5月6日至5月20日期間成功訪問了702位18歲或以上的香港市民。

對於中美貿易戰對受訪者的影響，調查結果發現在個人工作方面，57.2%覺得中美貿易戰對他們工作沒有影響，而回答有負面影響的有31.7%，只有5.2%表示有正面影響。在日常生活消費方面，調查結果顯示53.9%表示未受影響，39.2%回答有負面影響，而表示有正面影響的只有3.9%。

受訪者對中美達成互降關稅協議持正面的看法。調查結果發現38.9%受訪者認為未來一個月中美貿易戰將會緩和，預計會加劇的有18.7%，而回答沒有改變的有35.2%。

調查機構指若從受訪日期作進一步分析，經統計顯著性檢定，在中美於5月12日發表聯合聲明後，市民的看法較聲明前（5月11日及以前）更為樂觀，兩個時段的百分比分布呈統計上的顯著差異：回答貿易戰將緩和的比例由聲明前的24.7%上升至聲明後的45.4%，預期情況會加劇的比例由23.9%下跌至16.4%，沒有改變的比例由42.0%下跌至32.2%。

針對中美雙方在貿易戰的表現，調查結果發現52.9%受訪者認為中國的表現較佳，只有16.3%覺得美國表現較佳，另有24.0%表示兩國表現相若，而同時有42.9%受訪者認為中國最後會在貿易戰中取得勝利，只有18.2%認為美國會取勝，27.2%則回答雙方最後會不分勝負。