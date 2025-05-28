差估署4月私宅售價指數按月升0.35%　結束4個月跌勢

本港住宅樓價回升，差餉物業估價署周三(28日)公布的臨時數據顯示，2025年4月私人住宅售價指數報285.7點，按月上升約0.35%，終止4個月連跌局面，今年首4個月仍累跌約1.21%，而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約28.23%。

此外，私人住宅租金升勢持續，今年4月私宅租金指數報點，按月再升約0.31%，連漲5個月累升約0.94%，今年首4個月亦已累升約0.62%，走勢繼續跑贏樓價。

4月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位按月漲幅較大。該指數最新報261.4點，按月回升約0.42%，結束4個月跌勢，今年首4個月仍累挫約2.06%。而實用面積約1,075方呎及以下中小型最新報287.2點，按月亦升約0.35%，也連跌4個月後回升。今年截至4月已累挫約1.1%。

今年4月整體樓價指數回升，惟各區細單位按月樓價走勢各異，據該署臨時數據，上月各區實用面積約431方呎以下單位平均呎價，僅港島區上升。

該區細戶上月平均每方呎售價最新報約11,586元，按月漲約1.34%；今年首4個月仍累挫約3.75%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約498萬元。

至於，新界區跌幅明顯，4月平均呎價跌穿萬元水平，最新報約9,890元，按月顯著下跌約2.27%。今年首4個月已累挫約1.4%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約425萬元。

上月九龍區細單位平均每方呎售價亦向下，最新報約10,583元，按月挫約0.78%；今年截至4月則累升約2.55%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約455萬元。