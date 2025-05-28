港府谷銀髮經濟　保健及餐飲產品具增長空間　來年檢討成效

港府「促進銀髮經濟工作組」公布推出5大範疇共30項措施，推動銀髮經濟及銀髮就業、消費及樂齡科技等，有官員今早(28日)在電台節目表示，當中有一半為全新舉措，其餘為改善措施，期望帶動風氣，令市場重視及發展銀髮經濟。當局將在明年檢討進度及成效。

政府預料，10年後即2034年，60歲或以上長者消費會升至4,960億元，該官員指，統計發現，銀髮一族的開支消費多屬飲食，相信保健及餐飲等產品有大的增長空間。形容是龐大市場。當局同時鼓勵企業發展樂齡科技，包括護理、保健、長者益智玩具、移動穿戴、康復輔助器具等提升長者生活質素的產品。他又說，長者承受風險意願低，業界設計銀髮金融產品時，要確保穩健可靠及價格合理。

釋放「銀色生產力動力」方面，該官員表示，60至69歲長者屬於「少老」，精力仍然旺盛，有足夠勞工力及生產力，可釋放數十萬潛在勞動力。惟今年首季「少老」群組勞工參與率僅約38%，遠低於全港勞工參與率的約54%。勞工處「再就業津貼試行計劃」推出大約9個月，逾4,000宗是60歲以上，佔總數逾兩成，相信有上升空間，期望措施可吸引更多長者重投勞動市場。處方會協助長者找適合工作，推廣靈活工時、低體力要求崗位，簽署好僱主約章的公司須提供優於法例的福利，為長者創造有利條件。

另有官員指出，本港面對人口結構新形勢，要積極探索新產業，推動銀髮經濟，促進銀髮族留港消費是十分關鍵。而長者生活習慣與一般消費者不同，需了解他們各方面的需要，提供足夠保障。當局將聯同社聯支援商界推廣「照護食」，主要針對長者對食物軟硬度和需求的特殊要求，已有100多間餐飲企業表示會參與推出相關產品，亦會有預先包裝的軟餐食品在超市售賣，長遠來說具商業發展潛力。本港的「照護食」標準亦可帶入大灣區，幫助灣區發展。各政策局會保持與業界溝通，發掘銀髮商機，促進銀髮消費。