以公務車接愛犬做寵物美容　台監察院秘書長自請處分

台灣監察院稱預算遭在野黨狂刪，影響公務執行，惟監察院秘書長李俊俋周二（27日）被爆以公務車接送愛犬做寵物美容，引發輿論嘩然。同日李坦言思慮不周、自請處分。在野立委痛批李公器私用，應請辭負責；藍營周三（28日）將赴北檢告發李。

爆料稱，監察院司機上周二（20日）以公務車接送李的愛犬到台北市大安區某寵物美容店。同日傍晚，李自監察院乘坐公務車接回愛犬。國民黨北市議員張斯綱另指，司機與監察院人員上周三（21日）晚乘坐公務車到餐廳拿餐點後，先送到李的宿舍，再去接李下班，同樣疑似濫用公務車。李俊俋周二就事件致歉，表示會深切檢討並接受批評指教，已向監察院副院長李鴻鈞提出自請處分。他解釋，自從監察院業務預算遭大幅刪減後，乘坐公務車燃油費、保險費都由用車人自行負擔。

藍委吳宗憲痛批李俊俋先前說預算被刪到連廁所的衞生紙都無法提供，結果用公務車接送愛犬，是「把大家都當作『盼仔（笨蛋）』」。民眾黨主席黃國昌稱，監察院職責是肅清吏治，李俊俋竟濫用公務車與公費司機接送寵物犬去美容。李若還有最後一點羞恥心，就應知所進退。張斯綱、國民黨發言人楊智伃、桃園市議員凌濤周三上午將前往台北地檢署，告發李俊俋涉背信、侵佔罪，要求檢調立刻偵辦。