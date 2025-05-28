統一部門或公營機構電話字頭　當局指繁複需時　對防騙未必有效

詐騙案猖獗，更頻繁出現假冒政府部門或公營機構電騙行為。有議員問及政府會否考慮為政府部門及公營機構重新整理及統一編配指定字首的電話號碼，以方便市民識別，但當局指涉及龐大用戶數量，重新整理及統一編配指定「字頭」的電話號碼整個籌備過程複雜而需時，期間反而可能對公眾造成混亂和不便，未必是最有效預防電話騙案的方法。

議員邱達根提出書面質詢，指近年本港電話騙案頻生，不少市民為免受騙，寧願拒絕接聽以「3」或「5」等字首的非傳統電話號碼、不在其手提電話通訊錄的電話號碼及沒有來電顯示的來電。但有意見指該等來電中亦會包含政府部門及公營機構的來電，例如公立醫院、執法部門及入境事務處等，拒絕接聽該等來電或會導致部分公共資源浪費及未能有效運用，亦影響市民使用公共服務。

他問及會否考慮為政府部門及公營機構重新整理及統一編配指定字首的電話號碼，以方便市民識別，減低拒聽機會。

商務及經濟發展局局長丘應樺回覆指出，通訊事務管理局辦公室(通訊辦)一直從電訊服務的角度制訂並實施一系列源頭防範措施，以配合執法部門打擊電話騙案。

丘應樺指現時政府部門及公營機構涉及數以十萬計的電話號碼及用戶數量，其與公眾通訊的電話服務性質及要求亦各有不同，若要為所有政府部門及公營機構重新整理及統一編配指定「字頭」的電話號碼，以及大規模更改現時所使用的電話系統、熱線電話/辦公室電話號碼，整個籌備過程複雜而需時，當中亦必需訂定過渡性安排，同時需通知每一位用戶有關已更新的電話號碼等，期間反而可能對公眾造成混亂和不便。因此，將所有政府部門及公營機構統一編配指定「字頭」電話號碼的建議未必是最有效預防電話騙案的方法。

對於行騙手法，他指電話詐騙的手法日趨多樣化，不法分子亦有可能利用其他方式冒充政府來電。就此，通訊辦會繼續與電訊業界和執法部門從多方面降低電騙的風險，包括要求電訊商攔截/暫停涉嫌進行詐騙的電話號碼及網站、攔截以「+852」為開首的可疑來電、就其他以「+852」開首的境外來電向所有流動用戶發送話音提示或文字訊息，以及就新啟動的流動電話儲值卡播放提示等，以協助市民防範可疑來電和短訊。