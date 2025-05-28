公僕放取工傷病假去年8萬日　議員憂濫用「輕工紙」變打工皇帝

政府強調加強公務員管理，有議員關注公務員濫用病假問題。當局指在2024年公務員放取工傷病假的總日數為8萬日、非工傷病假有110萬日，而15%公務員全年放取超過10日病假。有議員關注政府過去曾就多少懷疑濫用個案，要求公務員到指定診所求診。當局指每年約為過去5年數字介乎179人至261人，但強調有迹象懷疑濫用不代表公務員濫用機制。另外有議員擔心公務員濫用「輕工紙」，變成「打工皇帝」。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日(28日)在立法會回應口頭質詢時表示，假如發現個別局和部門公務員放取病假人數有明顯趨勢，會要求部門督導並檢視病假管理措施。她指2022年公務員放取工傷病假的總日數為約10萬日，而2023及2024年則大約為每年8萬日。

非工傷病假方面，她指2022年公務員放取的總日數為約90日，由於該年正值新冠疫情期間，獲發隔離令的確診者可獲特許缺勤而毋須使用病假，而2023及2024年的非工傷病假的總日數，分別為約120萬及110萬日。

放取病假人數方面，她指2024年數字顯示，17.3萬公務員中，約30%全年沒放除病假；40%放取半日至5日病假；10%放取5日半至10日病假；放取超過10日病假的人只佔總體公務員15%。她指放取超過10日病假的人，多數是較嚴重人員受傷或長時間治理病患。她指政府沒備存懷疑濫用病假的個案。

議員林琳指現時《公務員事務規則》可要求懷疑濫用個案，到衞生部門或指定診所求診。她關注過去3年有多少個案啟動機制，擔心浪費公帑。楊何蓓茵回應稱，過去5年數字介乎179人至261人，認為數字多年來差距不太遠，又指部門使用規例時是因為有迹象懷疑公務員是否濫用機制，但不代表公務員濫用機制，部分個案經政府診所醫生檢查後批准放病假。

另一議員梁子穎關注公務員受傷或申請「輕工紙」，部分人領取時間過長及懷疑濫用，導致加重其他公務員工作量。他認為管方物妥善處理，現時欠缺與相關醫生和培訓，認為政府要作全面檢討，避免有公務作「打工皇帝」。

楊何蓓茵回應稱，部分公務員或因為受傷而不能做完成工作某一部分，但複雜性不會差很遠；但複雜性相差很遠的個案，一般會交由醫事委員會評估；長時間者輕工者，可要求其退休或轉至其他職系。