數碼平台工作者被指欠保障　當局料年內提出改善方案　不排除立法

有意見認為，香港數碼平台食物外送員得不到各項勞工保障，情況落後於內地及西方。有議員關注當局會否立法保障平台工作者。勞工及福利局表示，政府將於今年內提出進一步改善平台工作者權益的方案，並考慮以立法方式加強保障平台工作者，又會繼續通過聯絡小組，鼓勵平台公司採取合適的措施，改善平台工作者的福利。

政府去年11月表示，會建議加強保障平台工作者的方向，當中「可能會包括以立法形式才能落實的建議」，議員黃國關注當局的立法進展。勞福局局長孫玉菡回覆指，勞工處去年完成統計調查，發現平台工作者最關注因工受傷的補償事宜。同時，勞工處去年亦曾舉行集思會，讓政府、平台公司及勞工界等交流意見。

綜合上述調查及意見，政府將於今年內提出進一步改善平台工作者權益的方案，並會考慮以立法方式加強保障平台工作者。當局亦會繼續留意內地及其他地方有關保障平台工作者的政策及措施，並研究如何因應本地情況擬定合適的政策，加強保障平台工作者。

孫玉菡提到，據勞工處了解，香港的平台公司普遍已為其平台工作者購買個人意外保險，以及為他們提供安全培訓和宣傳工作安全資訊，預防及減少意外發生。政府會繼續通過聯絡小組，鼓勵平台公司採取合適的措施，改善平台工作者的福利。