22歲女為入教大　DSE英文成績P圖2級改3級　官指案情嚴重須判監

22歲女子為增加入讀教大機會，用「美圖秀秀」把DSE英文科成績由2級改為3級。她被控一項企圖以欺騙手段取得服務罪，案件今（28日）在粉嶺法院再訊。被告認罪，裁判官批評被告行為對其他考生不公，案情嚴重，認為監禁是合適刑罰，但決定先為被告索取背景報告、社服令及感化報告，押後至6月11日判刑。被告須還押。

22歲女被告吳梓瑩，控罪書上報稱無業。被告被控於2024年6月19日與8月22日之間，向香港教育大學職員虛假陳述於香港中學文憑考試英國語文科取得第3級成績，以及所提交的香港中學文憑考試成績通知書副本是真實的，不誠實地企圖取得香港教育大學提供的語文研究（榮譽）文學士（英文主修）課程的教育和教學服務。

同意案情指，被告在6月19日經網上申請學位，並上傳了文憑試成績通知書副本，顯示英文科等級為第3級。經面試後被告獲取錄。惟校方及後發現，考評局所提供的成績通知書，顯示被告英文科成績為2級。校方向被告查詢，被告承認修改通知書，謂「因為好玩」。事件報警處理。被告警誡下承認用「美圖秀秀」改圖，以加強競爭力。辯方指，被告考獲副學士，在英文科得到第2級或3級，對她獲面試資格與否影響不大，被告在求情信中承認自己的行為是愚蠢。

辯方陳詞期間提到，被告事後主動聯絡校方，指出自己的不誠實行為。惟裁判官質疑，所有學生獲錄取後，都要向考評局申請官方版本證書，被告知道必然會東窗事發，才迫不得已為之，謂辯方陳詞有誤導法庭之嫌。

案件編號：FLCC724/2025