有前線公僕擦傷肩放448日假兼索償　議員質疑合理性

有議員憂公務員濫用輕工紙變打工皇帝，另有議員提及一名前線公務員被人推倒擦傷肩膀，惟請病假高達448日，多年後還向涉事市民索賠數十萬港元，關注機制的合理性。當局指有關案件已進入法律程序，不能進一步評論，但她強調政府工傷個案有相應的處理程序。

有議員早前接獲一宗個案，指幾年前有一名前線公職人員執勤時被市民推倒，檢查發現肩膀擦傷但無骨折，即日出院，但該公務員請了110日病假，其後一度恢復工作一年半，再宣稱因工傷事件致精神受損，再請338日病假，合共請病假448日。

放病假之外，議員指該名公務員在事發幾年後透過律政司，要求涉事市民繳付數十萬港元的病假薪酬及僱員賠償，質疑公務員索賠的合理性，問及當局有無更清晰的機制，保障類似個案中市民的權益。

公務員事務局局長楊何蓓茵指此案已進入法律程序，不適宜進一步討論，但若公務員的工傷傷勢不是很輕微，多數會在政府診所或醫管局接受治療，因此病假證明書是由政府或醫管局醫生簽發，這類工傷個案，亦會交由僱員補償評估委員會去評估，該公務員喪失賺取收入能力的程度，以及該員工因為工傷所需的缺勤時間。