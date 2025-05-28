承認瞞債呃遮仔會貸款　男警准保釋待6.11判刑

一名男警涉嫌於2019年4月至2021年5月期間，向警察儲蓄互助社(俗稱遮仔會)申請貸款時隱瞞財務狀況。男警被控3罪，案件今(28日)在粉嶺法院再訊。被告承認一項欺詐及一項企圖欺詐罪，餘下一項欺詐罪獲撤回。辯方透露，被告借錢是想聘請私家偵探調查前妻行蹤，以便處理贍養費等事宜。裁判官接納辯方解釋，認為構成特別情況，考慮到被告已還清款項，讓被告保釋至6月11日判刑，期間為被告索取背景報告及社服令報告。

45歲被告沈詩浪，據辯方指，被告中五畢業後就做警察，熱愛工作，以當警察引以為傲。現時他已被停職，料會因本案而遭開除。辯方稱，2018年法庭暫准被告跟妻子離婚。之後，前妻申請子女撫養權及贍養費。被告借錢是用來聘請私家偵探搜證，期間發現前妻去關島再婚。事件對他很大打擊，因此沒有保留相關文件。辯方冀法庭判處非即時監禁。

被告今日承認一項欺詐罪，指他於2021年5月24日，向香港警察儲蓄互助社虛假地表示，截至當日，在申請貸款時提供的資料是準確和完整的，並且意圖詐騙，誘使互助社提供總額為80,280港元的貸款。他另承認一項企圖欺詐罪，控罪指他於2020年3月11日，虛假地表示，截至當日申請貸款時提供的資料是準確和完整的，企圖誘使互助社提供總額為19.8萬港元的貸款，從而給他帶來利益，或對香港警察儲蓄互助社造成損害或有實質損害的風險。同意案情指，他申請貸款時迴避申報未償還的貸款。

案件編號：FLCC 14/2025