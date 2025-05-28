近5年錄933宗撞倒動物意外　16%司機事後不顧而去

本港過去5年錄得933宗車輛撞倒動物意外，當中有逾15%駕駛者不顧而去。

在本港駕駛，司機撞倒動物須停車和報案。政府於2021年11月修例，就指明動物加入貓和狗，惟不包括猴子及野豬。當局回覆議員陳克勤在立法會書面質詢時指，執法部門過去5年接獲933宗車輛撞倒指明動物的報告，當中有16%駕駛者涉及撞到動物後不顧而去，惟部門並無備存相關檢控數字。議員關注應否加入猴子和野豬列作指明動物，當局引述公眾諮詢中的意見指，駕駛人士或會因急停車而引致道路交通安全問題，故會適時檢視，在保障動物福利和道路使用者安全之間取得平衡。

根據《道路交通條例》（第374章），現時指明動物包括馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓和狗。而條例亦訂明，如有車輛發生意外而導致不在車內的指明動物受到損害，該車輛的司機必須停車。然而，執法部門數字顯示，過去5年接獲933宗車輛撞倒指明動物的報告，當中有147宗(16%)涉及撞到動物後不顧而去。近年相關數字有上升勢趨，由修例後首年(2022年)的144宗，上升至2023年的319宗，而去年亦有314宗，今年截至4月底已有121宗。

議員陳克勤關注，現時法例對車輛撞倒動物意外的阻嚇力不足，當局會否引入定額罰款或納入扣分制。當局回覆指，如司機在意外發生後沒有停車，可處第三級罰款（1萬港元）和監禁12個月；而沒有根據條例要求提供個人資料或報警，則可處第四級罰款（2.5萬港元）和監禁6個月。一般來說，以定額罰款通知書執法只適用於簡單直接、清晰和易於確立的個案，但司機是否遵從《條例》須執法部門進一步調查，因此以傳票作出檢控較為合適。至於扣分制，考慮到現時的罰則有一定阻嚇力，現階段無意將上述罪行納入扣分制，但會按需要適時檢視。

至於會否納入其他野生動物，當局指會參考一些海外地區的法例，類似的停車和報案要求普遍只包括一般有人飼養的動物，而不包括野生動物。不少持份者在2021年修例進行的公眾諮詢中，提出若將猴子和野豬列作指明動物，駕駛人士或會因急停車而引致道路交通安全問題，政府會在保障動物福利和道路使用者安全之間取得平衡，並會適時檢視《條例》。