港車北上參加者若違出行安排 當局稱可被暫停資格或撤銷牌證

每逢節日或長假，本港各陸路口岸均出現逼爆情況，「港車北上」唯一通道港珠澳大橋更屬重災區之一。有議員指出，上月18日、即復活節長假首日，大橋出現嚴重擠塞，關注當局是否嚴格查核「港車北上」的車輛預約情況。運輸及物流局回覆指，上月18日有6,900多宗預約，6,500多宗實際出行，逾8成按預約時段出行，又強調若「港車北上」參加者違反出行安排，可被暫停資格或撤銷牌證。

議員田北辰提出書面質詢，指復活節長假期首日的上午時段，透過「港車北上」計劃前往內地的車流，使港珠澳大橋香港及珠海口岸嚴重擠塞，有從金鐘出發的市民需要4小時才能到達珠海，關注政府有否嚴格查核所有「港車北上」的車輛，是否已完成預約或按照預約時段出行。

運流局局長陳美寶回覆指，復活節假期首日，「港車北上」預約出行數目共有6,900多宗，當中約5,000宗預約屬日間時段；在6,900多宗預約中，6,500多宗在當日有實際出行，其中超過8成均按照預約時段出行。她續指，除了「港車北上」車輛外，其他合資格的車輛也可以在相關時段使用大橋，以私家車而言，包括「粵港私家車常規配額」、「港澳私家車常規配額」、「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」下出行的車輛。

陳美寶又指，若「港車北上」參加者違反出行安排，包括沒有事先預約或未有在指定時間內出行，粵港政府相關部門可拒絕讓有關車輛經大橋前往廣東省，並可能暫停其預約出行的資格，甚或撤銷其獲發的相關牌證。運輸署一直與內地相關部門保持緊密聯繫，不時抽查「港車北上」車輛的過境紀錄，以檢視遵守條款及條件的情況。