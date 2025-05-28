端午全國料215萬人次出入境　較去年增逾一成

國家移民管理局周三（28日）預測，今年端午節假期全國口岸日均出入境人員將達215萬人次，較去年同期增長12.2%，預計出入境客流高峰將集中在6月1日。

國家移民管理局預計，上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、深圳寶安等國際機場日均出入境人員預計分別為10萬、4.8萬、4.6萬、1.7萬、1.6萬人次。端午節期間，粵港澳三地將舉辦多場龍舟賽事和大型活動，預計將吸引大量內地居民出境旅遊和港澳居民返鄉探親，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。其中，深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸日均出入境人員預計將分別達到23萬、21萬、15萬、11萬、10萬人次，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境人員預計將分別達到36.7萬、11萬、10.6萬、10萬人次。

據內地氣象網站消息，廣東周三至周四（29日）降雨將明顯增強，主雨帶自北向南移動。廣東省氣象台預計，粵北、粵東和珠江三角洲大部市縣有大雨到暴雨，局部大暴雨，其餘市縣有中到大雨，局部暴雨。周五（30日）廣東降雨料減弱，珠江口西側和粵西市縣陰天有中（雷）陣雨，局部暴雨，其餘市縣多雲，有分散陣雨。氣象部門提醒，廣東本次降雨過程暴雨範圍廣，需警惕山洪、中小河流洪水、城鄉積澇等災害的發生。韶關、清遠、茂名和珠江三角洲北部的強降雨與前期落區重疊，地質災害風險增大，需加強防範。