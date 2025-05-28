婚禮布置PS Wedding突失聯　逾百對準新人恐損失過百萬訂金

結婚為人生大事，一旦出意外或令人惆悵。婚禮布置公司PS Wedding & Event Decoration被傳前日(26日)起突然失去聯絡，所有社交媒體帳號及網站均停止運作，而位於新蒲崗的辦公室已被清空，水牌亦遭拆除，惹超過100對準新人恐慌，擔心已支付的訂金血本無歸，涉及金額超過100萬港元。海關回應指，已接獲相關舉報，現正作出積極跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

一名原定今年12月結婚的準新人表示，去年5月已向PS Wedding支付逾8,000港元訂金，對公司突然消失感到憤怒。她指許多婚禮公司的12月檔期已預訂滿額，難以尋找其他公司接手婚禮布置，希望公司能盡快交代事件。另一名受影響的準新人則嘗試致電公司官方電話及負責人，均未獲回覆；日前前往PS Wedding位於新蒲崗的辦公室，發現水牌已被拆除，辦公室內空無一物，門口僅剩下一堆疑似假花裝飾的雜物。受影響準新人已成立關注組追討損失，並向海關及消費者委員會求助。

PS Wedding成立於2012年，主要提供婚禮布置及婚宴產品零售服務，包括燈光裝飾、迎賓台布置及名牌設計等，套餐價格由約9,000至1.9萬港元不等。海關表示已接獲相關舉報，正就事件展開調查。海關又指，若發現商戶在接受付款時，意圖不提供有關服務或供應與承諾有重大差異的服務，或無合理理由相信能在指定時間內提供服務，即屬違反《商品說明條例》，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。