不足10%港青對鄉郊保育前景樂觀　協會促辦鄉郊盛事增關注

本港鄉郊風景優美，需要市民大眾和政府共同努力保育。香港青年協會「青年創研庫」今日（28日）公布「從鄉郊保育連繫青年」研究報告，發現有逾90%本地青年認同鄉郊保育對本港促進城鄉可持續發展重要；近70%認為鄉郊保育對促進本港經濟發展有重要作用，更有逾80%人認為青年在鄉郊保育當中的角色重要。不過，有逾75%的青年沒有參與過鄉郊保育，而對於本港鄉郊保育前景，更只有不足10%人感到樂觀。協會建議，政府可多辦鄉郊盛事，增加大眾和青年對鄉郊保育的關注。

研究以網上問卷調查方式，於今年3月18日至4月2日期間，訪問了534名本地青年。調查發現，有78.1%受訪青年表示最近一年曾到訪本港鄉郊，但就有76.8%的青年坦言無參與過鄉郊保育，主要原因包括，有49.5%人指缺乏時間、有48.8%人指無認識和有44.4%人指不清楚參與途徑等。有受訪個案更指，日常甚少接收鄉郊保育資訊，故未有深入思考這與個人發展的關係，更遑論參與其中；亦有個案認為前往鄉郊交通不便，故難免對鄉郊抱有「荒山野嶺」的印象。

隨着港府發展北部都會區，以10分為最高分，有受訪青年對其落實「城鄉共融」原則的期待程度自評平均為5.2分，略高於一般水平。成員鄔進澔指，隨北都項目陸續展開，建議開放「北部都會區諮詢委員會」部分委員名額供有志青年自薦申請，讓青年能一起參與並提出意見，拉近北都規劃與青年的距離。

而研究主任張靜雲則表示，港府近十年開始強調鄉郊保育，惟現時青年參與率不高，未來若青年參與鄉郊保育工作越多，本港鄉郊的保育前景則能愈加樂觀。

青年創研庫青年發展組副召集人鄭煦喬則表示，本港鄉郊擁有豐富特色和文化景觀，值得推廣保育，青年角色尤為重要，建議政府牽頭舉辦年度鄉郊盛事，透過一系列工作坊、對話和體驗活動等，增加大眾和青年對鄉郊保育的關注和認識，同時促進青年與社會的連繫。