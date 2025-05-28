幼童便秘困擾逾90%家長　僅4%曾帶子女就醫

便秘是香港常見的腸道問題，衞生防護中心資料顯示，小學學生便秘患病率為12.2%，而在學前兒童更高達28.8%。有調查發現，逾90%受訪家長對幼童便秘感困擾，近50%家長曾因子女便秘問題出現焦慮抑鬱，另有近70%家長誤以為逾一日無排便屬便秘，惟僅4%家長曾帶子女就醫。有醫生呼籲，若家長發現子女便秘情況持續或加重，應及早求醫。

香港醫療護理發展協會今年3至5月初，向280名自覺子女(3至8歲)近三個月內出現便秘徵狀的家長進行調查，發現有90.3%家長對子女便秘感到困擾，有47.5%家長曾因子女便秘問題出現焦慮或抑鬱情緒，另有70.4%家長曾質疑自身育兒能力。

在對幼兒便秘的認知方面，有69.3%家長誤以為子女超過一日無排便屬於便秘；有63.9%家長認為子女出現排便困難的主因是水分攝取不足，有62.1%認為是蔬菜攝取不足，另有50.4%認為是熱氣。在處理方式方面，90%家長會幫子女增加水份攝取量，75%會增加蔬菜攝取量，只有4.3%家長曾帶學童就醫。

兒科專科醫生周中武表示，若家長發現子女出現排便頻率減少、每周排便少於3次、排便困難、孩子排便時需要用力、糞便質地異常、大便呈硬塊或彈珠狀、忍便行為，以及其他症狀例如腹部脹痛、大便帶血、排便不順暢、每周一次或以上的滲便等。他提醒，若子女出現以上症狀，並持續逾一個月，很可能是功能性便秘。

周中武表示，兒童便秘的成因多樣，主要包括飲食因素、生活習慣、心理因素以及藥物或疾病。例如纖維和水分攝取不足，以及精製糖類過多，均可導致大便過硬和乾燥。缺乏運動和不當的如廁訓練，亦會減弱腸道功能或引起排便恐懼。此外，學齡兒童面對升學壓力和分離焦慮，可能影響腸道功能，最後，某些藥物的副作用及潛在的健康問題，也可能導致便秘。

若家長發現子女出現便秘，周中武建議，家長應鼓勵孩子多喝水，並增加水果和蔬菜的攝入，同時，規律的排便習慣和適度的運動亦能促進腸道健康。若調整飲食及生活習慣後仍未改善，可考慮在醫生指導下使用的溫和緩瀉劑。他強調，若家長發現孩子的便秘情況持續或加重，應及早就醫尋求專業的幫助，切勿自行以藥物治療。