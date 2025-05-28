東盟-中國-海合會峰會發聯合聲明　探索本幣合作

東盟-中國-海合會峰會周一至周二（26至27日）在馬來西亞吉隆坡舉行，會後發布聯合聲明。聲明提到，探討建立區域性商務理事會，促進三方企業對話，加強貿易投資流動，發展地區價值鏈，並探索本國貨幣和跨境支付合作。中國外交部周三（28日）宣布，對沙特阿拉伯、阿曼、科威特、巴林試行免簽政策，連同2018年全面互免簽證的阿聯酋和卡塔爾，中方已實現對海合會國家免簽全覆蓋。

聲明強調區域主義和多邊主義、地區團結和國際法在應對共同挑戰中的重要性，認可三方推動更緊密合作的共同努力，以及中國致力構建更緊密的中國-東盟命運共同體和面向新時代的中阿命運共同體的願景。三方探討在預防和打擊跨國犯罪、網絡犯罪、恐怖主義和極端主義領域開展合作，並就中東局勢表達嚴重關切，敦促有關各方推動和平解決衝突。

三方決定在經濟一體化、互聯互通、能源安全和可持續性、數碼化轉型與創新、糧食和農業、人文交流等方面加強合作。當中包括秉持包容與可持續精神與所有有意向夥伴接觸，並致力發揮東盟、中國和海合會的互補性，促進經濟合作。聲明歡迎中國-東盟自貿區3.0版升級談判全面完成，期待中國-海合會自貿協定談判早日完成。為進一步便利中外人員往來，中方決定自下月9日至明年6月8日，沙特、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員赴華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流、訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。