林順潮支持進一步擴大控煙範圍　修例時促擴大半室內空間

政府月前公布「控煙十招」，本身是眼科醫生的議員林順潮今日(28日)表示大力支持，並認為應該擴大禁止吸煙範圍，例如條例禁止排隊時吸煙，卻未禁在隊列附近吸煙；俗稱「火車頭 」的邊行邊吸煙行為；以及只在「半室內」空間，包括天橋等地方，封閉程度需達50%才會禁煙。他希望條例修訂時，會擴大覆蓋範圍。

至於禁售加味煙，林指出，市面上仍有加設「爆珠」的「煙嘴 」等，變相可「自製」加味煙，建議當區亦同時考慮禁止。談到毒品「太空油」，他指音同「太空遊」，或予人「太浪漫」之感，建議政府為其改名。

身為大型醫療集團「希瑪醫療」創始人的林順潮表示，由於他哥哥及妹妹曾分別患上肺癌及乳腺癌，令他尤為關注癌症防活工作，亦關注禁煙活動。日前他宣布辭任公司主席及行政總裁，因為想未來希望聚焦於研發生物科技方面，他指「醫病醫好一個人」，但研究藥物及醫療技術能惠及更多人，辭任與年底的立法會選舉無關，強調自己未來會以「高級顧問」及大股東身份，繼續關心公司業務。他又稱公司目前業務已由香港擴型內地，希望未來繼續以香港為根，加強大灣區業務。