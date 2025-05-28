政府周六凌晨收回大欖隧道　私家車減至45元　清晨5時起易通行收費

政府將於本周六(31日)凌晨零時收回大欖隧道，即時實施新收費。大欖隧道將短暫停止運作約5分鐘，以更新收費設施，其後至凌晨3時，將沿用人手或「快易通」收費。凌晨3時至5時，隧道將全線封閉以進行轉換工程，並在清晨5時重開及實施「易通行」，預料封閉期間約500車輛架次受影響。

運輸署表示，本周六0時0分起，大欖隧道將實施新收費，各類車種收費下調22至80%，私家車在繁忙時段收45港元、一般時段30港元、非繁忙時段18港元；的士全日劃一收28港元；貨車和巴士等商用車全日收43港元。實施「易通行」後，原有的人手及「快易通」收費通道將會取消，往市區方向的收費廣場將調整至3條行車線；往元朗方向則調整至4條行車線。

為配合實施「易通行」，大欖隧道一帶將由周六凌晨1時起，分階段實施臨時交通及運輸安排；凌晨3時至5時，大欖隧道及所有支路入口將全線封閉兩小時，駕駛人士需改用屯門公路，部分通宵巴士路線要改路行駛。運輸署呼籲駕駛人士及市民留意交通安排，預先規劃行程。

被問到在收回大欖隧道後同日實施易通行，會否擔心引起駕駛者混亂，運輸署副署長何廣鏗指出，日間巴士最後一班車，會於當日凌晨2點前到達大欖隧道，故署方預留3小時沿用原有收費方式，以減低影響。他預料，當日凌晨3時至5時隧道封閉期間，約有500車輛架次受影響。

至於新收費會否有下調空間，何廣鏗表示，為保持大欖隧道暢通，不能把隧道費調得過低，署方會在新收費實施一年後，視乎市民出行習慣等情況，再作檢討。他預料，新收費實施後，明年可紓緩屯門公路繁忙時段5%的車流量。