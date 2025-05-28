調高機場離境稅修例恢復二讀　議員斥削競爭力

新一份《財政預算案》提出調整飛機乘客離境稅，每名乘客120港元調升至200港元，政府預計每年收入可增加約16億元。

立法會今日(28日)恢復二讀辯《2025年飛機乘客離境税(修訂)條例草案》，審議相關草案的委員會主席李鎮強表示，委員認為增加離境稅缺乏合理依據，尤其對廉價航空造成負面影響，減低其在港開發航線的意願；促使旅客選擇其他機場，削弱本港航空樞紐競爭力。

他指政府表示已在增加收入及對減少旅客影響間取得平衡，有衡量通脹及旅客承受力等因素。他指有委員提出分段實施、加入日落條款等，而早前有委員提出將離境稅減半，他指經表決後，決定不會以委員會名義提出修正案。

議員陳紹雄認為政府依然沒有就增加離境稅對經濟環境及競爭力的影響，作科學分析，因此對此有所保留。

航運交通界議員易志明認為機場客量現時「好不容易」才恢復疫情前90%，政府卻建議大幅上調機場乘客離境稅削弱競爭力，與機管局目標及「無處不旅遊」政策背道而馳。他認為現時旅客要繳付的離境稅、機場建設費、燃油附加費、保安費等，隨時較廉航短途機票貴，認為政府加離境稅是令人「難以理解」。

他又指加稅後離境稅會被日本、新加坡，甚至內地機場貴，認為加稅影響旅客數量及相關行業會得不償失。

另一議員林振昇認為按照現時旅客數字增長速度，旅客數字達到目標的5,000萬人次仍是「一半一半」，增加飛機乘客離境稅後或進一步增加難度。他指廉航主要針對「慳得就慳」的旅客，業界擔心加稅會擠壓他們的經營空間。