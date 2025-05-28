外傭借貸被追債滋擾僱主　去年至今年4月錄15個案

外傭借貸問題不僅影響其自身的財務健康，或會對僱主造成困擾。當局表示，2024年及2025年截至4月，分別接獲11宗及4宗僱主報稱持牌放債人向其外傭追債而對他們造成滋擾的個案，已將有關個案轉交執法部門處理。當局又計劃下月就加強規管無抵押個人貸款及加强保障貸款諮詢人等方面進行公眾諮詢，並會於7月徵詢立法會財經事務委員會意見。

議員陳家珮向當局提出質詢，關注外傭借貸問題。政府於去年11月表示，正循檢視現行對放債人的規管及加強宣傳教育等方向擬定具體措施作公眾諮詢，當局指將於下月就加強規管無抵押個人貸款及加强保障貸款諮詢人等方面進行公眾諮詢，並會於7月徵詢立法會財經事務委員會意見。在諮詢期完結後，會整理及歸納收集到的意見，敲定有關措施，制定相關立法建議。

勞工處於去年5月頒布修訂的《職業介紹所實務守則》，要求職業介紹所在作出牌照申請及續牌申請時，須向勞工處填報其是否與任何財務機構有關聯。截至今年4月，勞工處接獲並處理共3,362間職業介紹所根據規定在申請牌照或續牌時作出的申報，當中有41間職業介紹所申報與財務機構有關聯。

針對有外傭或在其合約完結後，仍以前僱主的地址成功申請借貸，當局強調，根據放債人牌照條件第10條，放債人及其收數人士只可向法律上被視作欠下放債人債項的人士追討債項；放債人及其收數人士在試圖尋找債務人時，不得騷擾任何人，也不得採取不合法或不當的收數手法。因此，如外傭僱主或前僱主發現其地址被不當使用，並因而受到滋擾，可向相關放債人作出投訴，並要求該放債人立刻停止其不當的收數行為。