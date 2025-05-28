化工廠爆炸後僅剩框架　背後老闆為當地首富

山東省濰坊市高密市友道化學有限公司周二（27日）發生爆炸，截至當日晚上7時25分，事故造成5人死亡，19人輕傷 ，6人仍失蹤。事發後，山東省、市、縣三級啟動應急處置機制，成立聯合救援指揮部，目前現場搜救和清理工作仍在進行中。有報道指，山東友道背後，是在世界輪胎模具等細分工業製造領域有着「隱形冠軍」稱號的豪邁集團，及其掌舵人張恭運。

周二爆炸事故發生後，應急管理部率工作組趕赴現場，當地消防救援隊伍已派出55車、232人到場處置。從航拍畫面所見，工廠升起大量濃煙，樓房僅剩框架。當地目前全力組織開展救援，全面做好失蹤者搜救、傷者救治、家屬安撫、善後處置、環境監測等各項工作。

網上查冊平台資料顯示，山東友道於2019年成立，由山東豪邁化學有限公司、山東泰益升化工有限公司共同持股。公司現有員工300多人，致力於農藥、醫藥及相關精細化工中間體產品的連續流技術開發、生產、銷售。該公司曾涉多宗司法糾紛。另於2023年8月，在濰坊市農業農村局進行的抽查檢查中，發現該公司存在問題，做出行政指導。

山東友道近年主要從事殺蟲劑生產，今年4月公司的氯蟲苯甲酰胺原藥方才獲得美國環境保護署的登記批准，是首家在美國獲得該產品自主登記的中國企業。報道指，山東豪邁集團掌舵人張恭運，1962年出生，高密人，從山東工學院機械專業畢業後，1983年曾到新疆軸承廠工作，1988年返回高密後，承攬了當地一家經營不善的紡織機械廠，開啟創業之路。2011年，張恭運旗下從事輪胎模具業務的豪邁科技在深交所主板上市。今年1月，張恭運以逾118億元人民幣（約130億港元）財富，在山東上市公司位列第7位，是山東濰坊高密地區排行第一的企業家。