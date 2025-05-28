議員指油尖旺深水埗區車位不足　當局稱過去4年增2500泊位

本港泊車位長期不足，當中在市區經常「一位難求」。議員鄭泳舜在在立法會向運輸及物流局局長陳美寶提出書面質詢，指尖沙咀中間道多層停車場及油麻地多層停車場先後拆卸，令油尖旺區的泊車位減少逾千個，加上深水埗區的車位長期不敷應用，要求當局回覆兩區的泊車位數目，以及未來的車位規劃事宜。當局回覆指兩區自2021年起增加了約2,500個泊車位，未來亦會在各個停車場項目，陸續增加泊位，首先滿足商用車需求。

運輸及物流局回覆查詢時指，政府提供泊車位的政策，是優先考慮及配合商用車輛的泊車需求，為避免加劇路面交通的負擔，政府不鼓勵慣常乘搭公共交通工具的市民轉用私家車。不過，政府理解部分市民基於不同原因選擇以私家車代步，因此一直推展一系列短期及中長期措施增加泊車位供應。

根據當局數字，截至今年3月，油尖旺和深水埗的泊車位數目分別為超過3.96萬個及約3.75萬個。由2021年3月至今年年3月期間，兩區的泊車位數目共增加約2,500個。當局指，正在興建或籌備中的公眾停車場項目、短期租約停車場及新增的路旁泊車位，預計在兩區提供約1,030個車位，包括2026年前完成增設超過135個路旁泊車位，上述數字未包括在兩區內其他項目，例如私人和資助房屋、商廈等將落成提供的泊位數目；而在興建或籌備中的公眾停車場項目及設有自動泊車系統的短期租約停車場預期提供至少350個自動泊車位。

至於商用車及電單車泊位方面，截至今年3月，運輸署已於油尖旺區內的高架天橋橋底空間，劃設超過340個電單車泊車位，以及約30個巴士泊車位。至於深水埗區，現時有約90個電單車泊車位於高架天橋橋底。運輸署亦計劃於長沙灣興華街西近荔盈街的高架天橋橋底劃設泊車位，當中包括約10個私家車咪錶位以及6個電單車泊車位，亦會繼續物色合適的地點，並歡迎市民和業界提供意見。