胃造口護理應用超聲波檢測　提升胃喉置入精準度並防脫落

一連三日的醫院管理局研討大會即將完結，今日（28日）醫管局就公布，本年度的「傑出員工及團隊獎」得主為港島東聯網造口及傷口護理小組，其中東區尤德夫人那打素醫院的護理團隊就於2022年為所有外科病人在胃造口護理上應用超聲波檢測技術，成為全港首例。東區醫院外科資深護師何志偉指出，應用技術前，約有20%院內外科病人的胃造口喉管會脫落，而全面應用超聲波後，已經再無胃喉脫落個案。同時，技術亦能提升胃喉置入的精準度，有助減低患者出現併發症的風險。他又透露，目前團隊正研究於其他傷口護理程序中應用超聲波，例如大腸造口等，希望惠及更多病人。

何指出，對於無法吞咽或需用喉管餵飼的病人，一般需要在病人皮膚及胃壁切開一個小造口，再透過喉管直接向其胃部輸注營養液或藥物等。插入胃造口喉管後，喉的末端會有盤或水球作固定。不過，以往置入喉管時，護士無法精確了解置入的方向、深度，需要依賴其個人經驗判斷，一旦出現偏差便可導致營養液、胃液滲漏，引致病人皮膚潰爛、造口透增生肉芽，甚至感染敗血症。透過超聲波檢測，護士可於插入喉管時，實時觀察其方向及深度，大大減少偏差機會。根據院方數據，以往東區醫院外科病房年年有18至22人需用胃造口喉管，而2020年及2021年分別有11%及20%個案出現喉管脫落。自院方2022年起全面在外科病房應用超聲波檢測後，當年的脫落個案已減至6%，2023年及2024年更跌至0%。

另外，何亦指出，由於固定水球本身會因滲透壓而慢慢縮小，需要定期「換喉」，但因患者所服的藥物、食物、體質不同而使其胃部酸鹼度有變，故水球縮小速度不一，而護士亦難以準確判斷何時換喉。應用技術後，護士亦會在病人覆診時，透過超聲波確認水球大小，從而確認有否需要換喉。他坦言，由於使用超聲波檢測有既定程序，故檢查時間可能會延長，而患者覆診時間亦未有大幅減少，但亦強調技術的目標是保障病人健康，預防病人突然因喉管脫落、相關併發症而出現其他問題。

東區醫院外科顧問護師（傷口及護理）林嘉琪指，團隊歷年來已在多項造口及傷口護理服務上應用新技術，而未來除了會在胃造口喉管超聲波檢測上，繼續加強港島東聯網及其他聯網人員的交流及培訓外，也會繼續探討如何應用超聲波在其他造口及傷口護理服務。