武林盛舞嘉年華獲近1500萬資助　僅3.4萬人參與遠遜其他活動

獲文藝盛事基金資助逾1,468萬港元舉行的武林盛舞嘉年華，最終僅錄約3.4萬人參與。參與人數遠較其他推廣中華文化的活動至少10萬人少。文化體育及旅遊局表示，基金共批出約7,436萬港元資助前後6個相關活動，共錄接近150萬人次參觀，形容「反應良好」，又說會在審批申請時活動在符合國家和市民大眾利益的前提下舉行。

文體旅局局長羅淑佩今日(28日)書面回覆議員質詢時披露，文藝盛事基金自成立以來共批出6個與推廣中華文化有關的活動，例如2023年7月至去年4月舉行「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，獲批800萬港元資助，共錄逾16萬人參與；2023年10舉行的4天「水墨藝博2023」則獲批逾1,367萬港元，並錄逾86.2萬人參與。

不過，要數參與人數最少的活動，是去年7月一連6日舉行的「武林盛舞嘉年華」。活動獲批逾1,468萬港元，但參與人數只得約3.4萬人，即平均每名參與者資助430港元。羅淑佩指，獲批資助的6個活動共錄得接近150萬人次參觀，反應良好，令眾多市民及旅客得以透過活動認識和學習中華傳統優秀文化。

號稱是去年下半年焦點盛事的「武林盛舞嘉年華」，邀請3,000名來自世界各地的表演者來港演出，所獲的資助接近文化藝術盛事基金上限。但早前有指主辦機構的榮譽顧問是盛事基金委員會成員，審批過程可能涉及潛在利益衝突。行政會議召集人葉劉淑儀當時亦指部分演出者「貼錢」演出；也有業界估計，整個活動的成本只需約300萬港元，質疑剩餘經費的去處。作為獲得超過1,000萬港元資助的活動，這般客量實在難以稱之為合格。

文體旅局又指去年11月推出的《文藝創意產業發展藍圖》中提出的第1個發展方向，正是弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵。該局及其轄下各部門在處理各類文化藝術工作時，包括審批所有文藝盛事基金的申請時，均堅守主流價值觀，並會監察獲批項目的運作，以確保活動在符合國家和市民大眾利益的前提下舉行。