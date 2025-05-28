秀茂坪邨成最多綜援受助人公屋邨　共2530名受助人

哪個公屋邨最多綜援戶？根據最新政府數據顯示，截止2024年12月底，全港首10個最多綜援受助人的公屋邨，依次分別為秀茂坪邨、葵涌邨、石硤尾邨、皇后山邨、水泉澳邨、逸東邨、油麗邨、元州邨、白田邨及大興邨；當中秀茂坪邨有2,530名受助人。若按房屋委員會公共租住房屋人口及住戶報告數據所示，截至今年3月，以該邨有3.34萬居民人口計算，即約有7.5%人領取綜援。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（28日）回覆議員顏汶羽的書面質詢時表示，公共屋邨居民和其他香港居民均可透過由各部門提供的多個途徑和便利措施，申領上述援助及津貼；而綜援計劃和公共福利金計劃是香港社會保障制度的一部分，各項援助和津貼因應政策目標和對象設有不同申請資格。

除綜援外，文件指出，去年底長者生活津貼受惠人數最多的首10個公屋邨，依次分別為秀茂坪邨、友愛邨、逸東邨、長康邨、華富邨、梨木樹邨、長安邨、葵涌邨、天耀邨及山景邨。其中秀茂坪邨的受惠人數為6,316人、友愛邨為4,920人、逸東邨為4,631人，以該3個屋邨的居民數目推算，受惠率分別為18.9%、20.8%及12.3%。