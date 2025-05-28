內地高考1335萬人報名 嚴打涉考違法活動

內媒周三（28日）從教育部獲悉，今年全國高考有1,335萬人報名。教育部會同國家教育統一考試工作部際聯席會議成員單位，指導各地做好考試組織和考生服務工作，全力以赴實現「平安高考」目標任務。

教育部會同有關部門指導各地聯合開展淨化涉考網絡環境、清理涉考虛假公眾帳號、淨化考點周邊環境、打擊銷售作弊器材、打擊替考作弊、治理涉考培訓機構等專項行動要求，依法嚴厲打擊各類涉考違法犯罪活動。此外，嚴格入場安檢，推動智能安檢門功能升級，強化對手機、智能手錶和手環、智能眼鏡等違規物品的重點檢查；加強標準化考點建設，確保考點內無線電信號屏蔽全覆蓋，強化考場監考巡考，積極推動智能巡查巡檢。

教育部表示，通過深入開展「2025高考護航行動」，指導各地進一步做好交通、食宿、衞生、噪音治理等方面的綜合服務保障。該部門繼續做好殘疾人士特殊困難群體的考試服務，為12個省份的16名盲人考生專門命制盲文試卷，為1.4萬多名殘障考生參加考試提供合理便利；又依託各地中學和心理輔導服務機構，針對性地做好考生心理輔導、關心幫扶工作，幫助調適考前狀態。