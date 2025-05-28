機場掃毒檢560萬元大麻冰毒　兩入境男女被捕

香港海關昨日(27日)及今日(28日)在香港國際機場偵破兩宗行李藏毒案，共檢獲約6公斤懷疑冰毒和約12公斤懷疑大麻花，估計市值共約560萬港元。

第一宗案件涉及一名37歲、昨日從馬來西亞吉隆坡返港的本地女子，關員為其進行清關時，在她的寄艙行李內發現一批藏於茶葉包裝袋的懷疑冰毒，重約6公斤，該名報任髮型師女子隨即被捕。該名被捕女子已被控以一項販運危險藥物罪，案件於明日(29日)在西九龍裁判法院提堂。

另一宗案件發生於今日早上，一名21歲泰國籍男旅客從泰國曼谷飛抵本港。關員清關時在他的寄艙行李內檢獲約12公斤懷疑大麻花，遂把他拘捕。該批毒品以膠袋及真空包裝袋包裹，並混雜於個人物品當中。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。