議員斥「打小人」迷信倡取締　港府稱無意發牌規管

銅鑼灣鵝頸橋底不論是否驚蟄，都會有人特意到訪「打小人」。有議員今日(28日)在立法會口頭質詢，認為上址環境擠迫，旅客與當區居民時有衝突，詢問政府會否考慮成立跨部門管理小組完善相關活動的管理。更有議員稱「打小人」是導人迷信，又不是非物質文化遺產，追問當局會否取締「非法打小人」。港府則指「驚蟄祭白虎」是香港非物質文化遺產清單項目，但一般「打小人」屬商業活動，不在非遺清單之列，當局亦無計劃發牌規管。

議員梁熙表示，鵝頸橋每逢周末「雜亂無章」，困擾當區居民，質詢政府對鵝頸橋底的「打小人」及「祭白虎」傳統習俗活動的管理，關注當局會否設發牌機制，及設「劃線劃位」經營模式。議員陳永光更指，既然鵝頸橋打小人並非非物質遺產，詢問會否考慮取締，而非繼續「做導人迷信嘅行為」。

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，「驚蟄祭白虎」是香港非物質文化遺產清單項目之一，而「祭白虎」可於不同地點舉行。然而，位於鵝頸橋底進行的「打小人」及「祭白虎」，基本上是「全年無休」，與「驚蟄」無關，而是商業活動。他又指，不同部門一直根據各自職權範圍處理｢打小人｣引致的環境衞生及街道管理事宜，今年1至5月部門進行了9次聯合行動，包括移除阻街物品等。

環境及生態局副局長黃淑嫻補充，街道上的活動多樣化，性質不盡相同，食環署沒有計劃以發牌方式處理「祭白虎」和「打小人」一類儀式和活動。當局又說，旅發局有介紹該項「富有香港特色的民間習俗資訊」，旅客有興趣可親身體驗。政府也希望透過活動令市民大眾更清楚認識「打小人」意義何在。