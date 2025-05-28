港大暫任首席副校長王于漸再續任半年　林晨頂替蔡洪濱「坐正」

香港大學再有人事變動，現時不少副校長屬「暫任」，懸空多年的首席副校長空缺仍未有正式人選。港大校長張翔今日(28日)發電郵宣布港大中央管理小組人事任命，暫任首席副校長王于漸任期由7月1日起延長六個月或直至新首席副校長的到來；原副校長(教學)何立仁7月1日起轉任教務長。另外，經管學院副院長林晨6月1日起暫任副校長(商業)，頂替去年在校委會風波期間拒出任該新副校長席位的經管學院院長蔡洪濱或直至該職位空缺獲填補。

港大學生媒體學苑在社交網上披露有關任命。王于漸於2019年4月起暫任首席副校長，於2024年5月校委會風波中，曾短暫改任暫任副校長(大學拓展)，之後恢復原職。學苑指，張翔在電郵稱，首席副校長國際遴選進展良好，感謝王于漸慷慨地同意幫忙(graciously agreeing to help)。何立仁於2015年1月及2024年7月起分別出任副校長(教學)及署理教務長，副校長(教學)一職現由Jay Siegel接替。

學苑又指，副校長(商業)為校委會於2024年5月增設之職位，原委任經管學院院長蔡洪濱，蔡因個人原因不出任後空缺至今。本次人事任命後，除副校長(環球事務)自顏慶雲於2月28日任期期滿後空缺至今，所有副校長職位皆有人出任。