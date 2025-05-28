考古專家聚焦文物修復　中國龍再添新形象

中國社會科學院周二（27日）在北京發布7項科技考古與文化遺產保護重大成果，其中中國首次完整復原吐蕃時期複雜造型王冠文物。河北雄安古州城遺址去年10月出土兩件唐代龍首，近日已完成修復。其中一件龍首頭頂正中生出一根獨角，帶有6個螺旋「小犄角」，以珍貴礦料繪出黑眼珠、綠眼線，可見全新龍頭形象。

發布會上提及的3項成果，聚焦在重要文物的保護修復。青海省烏蘭郡泉溝一號墓2019年出土龍鳳獅紋銀飾金王冠，至近日已修復完成。王冠距今1,000多年，因埋藏在墓室暗格內，未被盜墓賊破壞，但因長期埋葬地下而嚴重腐蝕，考古專家形容其出土狀態是「支離破碎」。經近兩年修復，考古專家精準復原王冠本體與2,582顆冕旒珠飾編串結構，恢復王冠原貌。

中國和烏茲別克聯合考古隊去年發掘的蒙扎鐵佩遺址，發現一枚帶有「五銖」銘文的銅錢和刻有仿連弧紋的漢式銅鏡，尤其發現部分絲織物結構為斜紋緯錦，有望把這項紡織藝術歷史向前推進百年，為研究魏晉南北朝時期絲路上的物質文化交流，提供全新材料。

另通過東周時期內蒙古中南部地區12處遺址508例顱骨標本，考古專家發現當時該區域的人群互動歷程。