受賄違規放貸　光大信託前董事長認罪

光大信託前黨委書記、董事長閆桂軍受賄、違法發放貸款、國有公司人員濫用職權一案，周二（27日）在湖北省荊州市中級人民法院一審公開開庭審理。他當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

荊州市人民檢察院指控，閆桂軍2002年下半年至2021年利用擔任光大銀行寧波分行黨委書記、行長，光大銀行公司業務部總經理，光大金控資產管理有限公司黨委副書記、總裁，光大興攏信託有限責任公司黨委副書記、黨委書記、總裁、董事長等職務上便利，為有關單位及個人在貸款審批、業務發展及入職晉升等事項上提供幫助，非法收受折合逾2.1億元（人民幣，下同，約2.3億港元）財物。

2016年5月至2020年2月，閆桂軍在擔任光大信託黨委副書記、黨委書記、總裁、董事長期間，明知相關公司不符合貸款條件，違反法律規定，指使下屬辦理並違規審批，促使相關信託計劃等項目通過評審，向相關公司發放貸款共計63.9億多元（約70億港元）。2020年5月至7月，他在擔任光大信託黨委書記、董事長期間，違反國有資產轉讓監管規定，擅自批准將某公司戰略配售股票收益權以遠期方式，轉讓給不具備戰略投資資格相關自然人。