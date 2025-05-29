擬改建葵涌校舍為升降機中心　職訓局料增900課程及培訓學額

因應升降機及自動梯業界對技術人才的殷切需求，去年年施政報告提出支持VTC發展升降機及自動梯技術中心。選址冀把香港專業教育學院（葵涌）的附屬校舍改建為升降機中心，預計建築工程可在展開後約3年內完成，並可於2029/30學年投入服務，預計建成後每年可額外提供400個全日制及兼讀制課程學額，以及約500個在職培訓學額。

根據根據職訓局向葵青區議會地區設施及工程委員會提交的文件，擬把現有葵涌校址的附屬校舍及擬加建的兩個新附樓和加設屋頂層，組成升降機中心用地，其淨作業樓面面積約2,210平方米。兩個新附樓將與現時的大樓同為樓高5層，連接現有建築，新加設的屋頂層則高於現有大樓約1米，現有的附屬校舍將保留，但校舍外觀會重新設計，以配合升降機中心的主題。

該升降機中心提供自動梯技術訓練中心、升降機技術訓練中心、室內運輸監控中心、人工智能物聯網實驗室、室內無人機檢測實驗區、教職員室、學生活動室及研討室等設施。項目完成後，新建築物可容納的總人數與現有建築物相若，因大部分教室將轉為訓練工場和實驗室用途，新增的樓面面積將用於安裝相關的升降機和自動梯設施，以供教學用途。

文件指該中心將提供一系列專業培訓及認證課程，並配備專門的科技增潤學習設施，為年輕人提供多元的升學機會，以吸引更多新一代投身相關行業。中心同時亦會藉着引入最新的應用科技，如人工智能物聯網、無人機檢測、機械人應用等，為行業打造知識及實務技能並重的培訓環境，協助行業從業員掌握最新的技術，促進行業的持續發展。

職訓局預計每年可提供400個全日制及兼讀制課程學額，以及約500個在職培訓學額，主要涉及「升降機及自動梯的職前綜合培訓」、「升降機及自動梯的在職人士持續專業進修」及「升降機及自動梯的最新科技應用」共3類課程，學額和課程將由兩所青年學院及此中心共同提供。

文件中指出，由於相關培訓資格必需於本地進行，課程主要由職訓局提供，在2024/25學年，3個相關的全日制及兼讀制課程，以及為在職人士提供專業培訓，學員總數約460人，當中職專文憑約130人、職專證書課程約330人，在職培訓的相關課程則有約510人次參與。

職訓局指項目獲教育局、機電工程署及業界支持，升降機中心落成後亦供其他機電及機械高級文憑和專業在職培訓課程學生作訓練用途，在合適情況下可向學生及公眾人士開放導覽，並舉辦不同形式的體驗活動，增進公眾對行業的認識。

職訓局亦已委聘顧問就項目進行工地勘測、制訂初步設計和詳細設計，據現時的初步計劃，預計建築工程可在展開後約3年內完成，並可於2029/30學年投入服務。