議員促辦更多科研會議搶人才　政府冀業界助吸納更多美留學生

立法會今日(29日)舉行答問大會，議員黃錦輝認為本港近年國際會議偏向商業性，學術、科學研究性質較少。他認為本港要建立國際創科中心及國際教育樞紐，因此建議推動大型國際學術會議，吸引全球科技人才學者交流，同時「搶人才」。

政府指近期有舉辦不同會議，例如5月的國際教育展。政府說香港是多元社會，因此「林林總總的會議都應該舉行」，例如金融會議能發揮金融中心地位；藝術展覽能發揮中外文化藝術交流中心；涉及國際交流的會議也應該舉辦。

政府認同意香港要展示教育優勢，但政府只有一個，單靠15個政策局及10多萬公務員都不夠，必需透過各界的參與，特別是部分大學生在美國受到歧視和不公平對待，香港有良好教育系統和質素，有5間百強大學，應多展示優勢和多做推廣，香港應盡量吸納這些學生甚至人才，業界可以向他們介紹香港的情況，因業界去推介更有效。

就近日美國政府針對哈彿大學的禁令，議員劉智鵬關注政府會把握機會，高姿態地擴大北都大學城及研究經費規模，給留美的學生和教授來講發展。他認為做法可宣傳本港國際教育樞紐優勢。

政府重申，本周見傳媒時已表明，政府全面歡迎任何受美國政策歧視及不公平對待的學生來港發展。政府指相關學生或是來自美國外不同的國家，認為是機遇，會和本港大學提供資助協助。政府說會聯絡哈彿舊生會，相信本港有優勢，強調需要由政府和業界一起做。