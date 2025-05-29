關於建立國際調解院的公約明日簽署　政府指促進國際交往合作

國際調解院將設於香港，政府指明天(30日)將舉行《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，除了顯示香港在國際調解方面的優勢和實力，更提升香港的國際地位，進一步促進香港的國際交往合作，他感謝中央給予香港這個極重要的國際地位。

議員梁美芬指本港可將經常有交往的國際法專家及本港人才，推薦給國家作為國際調解院人才庫。她又認為本港應積極參與國際調解院規則制定，關注如何吸引資金人才，協助香港加入RCEP。

政府回應稱，國際調解院在港設立，對香港帶來的利益是影響深遠，可不斷發揮影響力，凝聚不同國家地區的人才，將整個生態圈擴展至全球，當局樂意把人才推薦給國家或國際調解院，反問梁美芬，國際調解院如何增加香港加入RCEP的優勢。梁美芬認為本港有大灣區優勢，普通法、成文法體系，可舉行峰會讓外界了解與本港，打通障礙。政府認為本港仲裁是「國際性」，認同梁的意見。

政府指加入RCEP進程都要談及香港優勢、如何貢獻到RCEP國家，香港的法治建設、法治優勢，應該在探討時提出，讓大家知道香港有何優勢，特別是解決商務爭端，國際調解院地位，甚至仲裁方面香港都排名第二，與另一個經濟體並排，仲裁涉及金額較其他地區大很多，香港仲裁國際性，其他地方可能仍處於區域性。