不良營商男子透過轉帳洗黑錢　涉款346萬元與同黨落網

香港海關在2022年中偵破了兩宗不良營商手法的案件，並拘捕一名35歲本地男子。消息指，該名男子為一名網紅，在網上開班教授約會技巧期間，威逼學員支付費用，其後被海關拘捕。該名男子因為作出屬誤導性遺漏的營業行為，違反了商品說明條例。在2023年7月被法庭裁定罪名成立，並且判處160小時的社會服務令。

海關對該名男子進行了財富調查和資金流的分析後，發現該名男子的資金主要來自另一名26歲本地男子。該名26歲的男子報稱是散工，平均月入只有約11,000港元。惟調查發現，該名26歲的男子在2020年4月至2025年2月期間，曾經使用其個人名下的4個個人戶口，接收超過來自110個來歷不明的第三方入帳，合共約346萬港元。在收到入帳之後，會以快進快出的模式，在即日或數日內將相關資金轉帳給同案中的35歲男子。海關經過詳細核對後，發現涉案的款項，包括不良營商手法案中兩名受害者的款項，涉款總共是546,200港元。

據了解，該名35歲的被捕男子是案中的主腦，他以不良銷售手法營業，並利用26歲男子的銀行戶口去收取犯罪得益(即俗稱「黑錢」)。他透過這個方式分隔開自己和資金的直接接觸，透過分層交易去逃避執法人員的偵查。 經過深入調查後，海關人員在昨日(28日)採取行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢） 的罪行拘捕兩名涉案男子。海關搜查了兩名被捕男子分別位於青衣和鰂魚涌的住所，檢獲了兩部手提電話、一部電腦和一些檔案。

兩名被捕男子是相識，他們分工明確，26歲的男子主要負責資金的處置，在收款之後會在短時間內將資金轉帳給那位35歲被捕男子，其銀行戶口長期保持低結餘，而他負責接收的資金龐大，與其財務背景極不相符。而當35歲男子接收資金後，會將大部分的資金轉去他名下的投資戶口，以作整合資金。

此外，35歲的被捕男子亦不時向26歲的被捕男子轉帳，金額由數百至數萬港元不等，不排除為協助處置洗黑錢的報酬。

兩名被捕人士獲准保釋，而兩人名下合共約346萬港元的資產被凍結。海關會根據有組織及嚴重罪行條例，繼續循被捕人士的背景、資金來源以及資金流向等多個方向進行調查，不排除會有更加多人被捕。