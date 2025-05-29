指北都屬非一般房地產發展　政府：土地發展要有新思維

政府積極發展北部都會區，政府今日(29日)在立法會上指出，雖然近兩年已加快發展北都，但仍然心急如焚。

商界議員廖長江問及政府會否進一步成立一個或多個法定機構，或由政府全資擁有的公司，制訂北都內不同園區的高層次發展策略，承擔日常管理和招商引資的工作。

政府回應稱，北都所佔面積約為香港大約三分一，對於議員關心的頂層設計和架構，屬於很大的議題，又舉例指把北都與機場作比較，機管局現時做得非常成功，但機場面積只佔香港的1至2%，而北都佔33%，所涉的整體規劃、部署、資源、力量都是超大規模，是否一個大架構或再分為不同架構，在各自範圍內推進，希望聽取意見。

政府又強調非常關心架構、方法、資金等方面，強調北都是以產業發展為重點，並非一般房地產發展，因此土地發展應有新思維。

航運交通界議員易志明指政府提出的「片區發展」與業界心中的「產業園發展」不一致。他認為政府方針就傾向於產業園發展；而業界期望以產業園方式發展，即讓具規模業界自我組合成產業群體，建立互相支援的產業系統，並非「價高者得」。

政府回應稱，政府過往發展多談「土地房屋」；「產業發展」較少談及，認為要改。他說政府應用創新方式發展北都，用宏觀態度看產業發展，要用大局觀，同時微觀照顧民生問題。