郊區旅遊衍生衞生交通問題　申訴署主動調查相關部門配套設施管理

申訴專員公署(申訴署)今日（29日）宣布展開主動調查行動，詳細審研當局就郊區旅遊配套設施的管理工作，以配合特區政府發展綠色旅遊及落實「無處不旅遊」、「香港處處是旅遊」的理念。公署指出，留意到有報道指有關部門未有妥善管理及維修郊區旅遊配套設施，包括郊野公園廁所不足及衞生環境欠佳、交通、廁所及加水站位置等資訊分散且疏於更新等，亦曾有行山徑在颱風吹襲、特大暴雨或山泥傾瀉後損毀數月仍未修復及清理，塌樹未有移除等，對遠足及郊遊人士構成潛在危險。此外，公署不時接獲申訴，指郊區設施維修進度緩慢及配套不足，例如避雨亭維修工程出現延誤、遊客中心宣傳不足等。

申訴專員陳積志表示，完善的郊區旅遊配套設施管理不僅有助保障遠足及郊遊人士的安全，亦能提升市民及旅客的郊遊體驗，增加本港作為綠色旅遊熱點的吸引力。留意到例如在剛過去的五一假期，眾多市民和旅客到郊外旅遊，但卻出現垃圾山、交通堵塞等問題。認為有需要研究如何改善郊區配套設施，確保各項設施有效發揮功用，保持安全及良好的狀態，供使用者的資訊準確及清晰。因此，決定展開這項主動調查行動，詳細審研漁護署及相關部門就郊區旅遊配套設施的管理及維修工作、有關行山活動及郊區設施的資訊發布，特別是針對遠足人士安全方面的資訊發布，以及不同部門之間就相關設施的管理及維修上的分工及協調，並在有需要時提出適切的改善建議。

申訴署表示，政府近年積極推廣綠色旅遊，吸引來自世界各地的旅客來港探索本地的自然景觀，龍脊等行山徑更獲國際媒體譽為香港最佳遠足路線。郊野公園及相關設施，包括行山徑、廁所、垃圾箱、求救設施、飲水設備及指示標誌等，主要由漁農自然護理署（漁護署）負責管理及維修，而土木工程拓展署及民政事務總署亦有參與相關工作。此外，漁護署聯同旅遊事務署自2018年起推行行山徑改善計劃，以完善郊野公園內熱門及具旅遊潛力的行山徑的配套。