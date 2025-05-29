新一期居屋憑「幸運兒」一擊即中　準業主心儀大單位築安樂窩

「出售居者其屋計劃(居屋)單位2024」將於今日(29日)開始揀樓。東網記者今早10時左右到達位於樂富的揀樓中心，現場人山人海，位於啟德啟盈苑的「樓王」早已被揀走。今年因應「家有初生」計劃，不少揀樓人士都帶同幸運寶寶一起到場，有中籤者笑言首次抽籤便以「家有初生」一擊即中，覺得寶寶為一家人帶來好運，非常開心；也有華富邨重建戶成功揀得大單位放下心頭大石，指自己會先出首期，但供樓則由兒子幫忙。

「居屋2024」首次引入「家有初生」、向隅者及「青年計劃」，揀樓中心明顯多了不少年輕夫婦帶同初生寶寶揀樓，多架嬰兒車泊在揀樓中心內，場面墟冚。手抱嬰兒的陳太表示，今次計劃揀選屯門兆湖苑，本身已是該區居民，習慣區內生活，對比其他屋苑亦覺得「屯門好過東涌」，心儀大單位，方便一家三口居住。她又指今次以「家有初生」成功揀樓，對於首次抽籤就一擊即中，當時感到十分幸運，形容是「BB帶來幸運」。陳太又稱，現時自己租樓也價格不菲，買樓月供價錢與租樓相差不遠，故打算直接置業。

黃小姐同樣是以「家有初生」成功揀樓，原本無想過會中籤，已抽了兩至3次，幸好有「家有初生」實在「(小朋友)好lucky、好感恩」，認同計劃十分幫助到初生嬰兒家庭抽樓「如果無家有初生嘅話，我揀兩房同三房嘅機會係完全無」。她指今次揀選了啟德啟盈苑的07大單位，認為座向好，不太嘈雜，而啟德本身地點方便，校網亦對小朋友未來發展好，對於售價方面她指今次居屋以7折發售，比起想像中仍有些高，「如果好似上一期62折就抵啲，因為樓價都跌咗」。

李女士揀完樓後即笑指自己揀了「最大嘅樓」，位於啟盈苑的07大單位，她指該屋苑最主要吸引她的優勢是地點方便，現居於華富邨的重建戶，「如果唔係都唔會抽到咁前」，對於置業感十分開心「等咗十幾年啦，以前綠表白表都試過都抽唔到」，未來將一家三口一起居住；供樓壓力有少許，因定價稍為偏高，不過就會叫仔仔幫手供樓，「仔仔啱啱畢業，所以一出嚟就要畀啲負擔佢。」

今期「居屋2024」推售的單位包括5個位於啟德、油塘、觀塘、屯門及東涌的新建居屋發展項目，合共提供7,132個單位；約300個在「居屋2020」、「居屋2022」及「居屋2023」推售因買賣協議撤銷而收回的單位；及新一批約400個租者置其屋計劃回收單位。