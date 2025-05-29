指北都發展要有統一審批機構 議員：官員使公帑要當係自己錢

有議員指官員要有「同理心」，「使錢（公帑）要當啲錢係自己錢」。

身兼行政會議成員的保險界議員陳健波今日(29日)在答問大會上指出，北都發展要資金時間，縮短發展時間能降低成本風險，會令更多資金願意投資北都。他關注政府會否採取創新綜合性策略，針對北都發展各方面簡化行政審批程序，加強高層督導協調，從速處理並擴大市場參與，分擔市場開支。

政府認同不同範疇要加快、加深，反問陳健波認為瓶頸何在。陳健波認為要了解地產商、投資者遇到的困難，解決瓶頸，又認為現時「同一件事有好多人去處理」，認為若有統一終極審批機構，只能加速發展。他又指要見到政府文化，官員要有「同理心」，「使錢（公帑）要當啲錢係自己錢」。

對於審批程序的問題，政府強調統籌領導作用很重要，在不同環節快手做也很重要。他舉例，近期將九龍城寨電影的實景搬到九龍城公園，就是兩位副司長的努力和配合，又希望了解有甚麼法律可以修訂，以加快北都發展。

另一議員劉國勳提出，加快推動北都大學城建設，以及參考前海經驗，設立專屬的「北都條例」，協助產業發展和科技創新，為區內的人流、物流、資金流和數據流拆牆鬆綁。

政府指未來北都人口將佔總人口三分之一，除了協助土地房屋發展、改善民生，更是香港經濟發展新引擎，讓香港與內地協同發展、優勢互補，並令市民分享發展紅利，又指會將議員意見納入施政考慮。