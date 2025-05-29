大陸新冠疫情升勢減緩　台料8月前逾170萬人確診

國家疾控局周三（28日）發布消息，大陸新冠疫情上升趨勢減緩，大多數省份疫情已達高點或呈下降趨勢。惟在台灣疫情急劇升溫，周三推估本月底至8月初，全台確診將逾170萬人次，疫情高峰預計落在6月底、7月初，單周確診將超過20萬人，將持續約三周。

據新冠等呼吸道傳染病監測結果，今年3月以來，大陸流感等其他急性呼吸道傳染病疫情處於低水平，新冠疫情呈現逐漸上升態勢，大多數省份疫情已達高點或呈下降趨勢。監測結果顯示，疫情存在地區差異，南方省份活動水平整體高於北方省份，大陸發熱門診就診人數、重症人數均未超過前期歷次水平，未明顯影響正常醫療秩序。優勢流行株為XDV變異株的第六代亞分支NB.1.8.1，致病力和疾病臨床嚴重程度未明顯變化，現有檢測試劑和藥物仍有效。

但台灣新冠疫情急劇升溫，疾管署兩天內上修確診規模。台灣政府周三強調，疫苗、抗病毒藥物都足夠，防疫量能充裕，呼籲民眾毋須驚慌，但不可輕視，盡快接種疫苗並做好防疫措施。衞福部長邱泰源指出，當地的口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）庫存達46萬人份，足夠應對疫情。對於快測試劑缺貨，他周四（29日）表示抱歉，未來兩周將補充120萬劑。