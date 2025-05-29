搬《水餃皇后》出嚟　議員：小販管理要跳出舊思維

立法會今日(29日)辯論與小販管理的議員議案，紡織及製衣界議員指社會上有需要，才會有小販的出現，又指食環署網站指過去百多年來，街頭販賣一直是香港的生活特色之一，內地媒體更指排檔是香港最具人氣的街頭美食文化，甚至內地票房大收的電影《水餃皇后》，主角原型亦是由香港小販做起。

政府在上周公布9大旅遊熱點項目，力推工業品牌旅遊。他指「棚仔」布販、區內布行、文創小店和本港時裝及紡織系學生等持份者認為，發揮好小販的力量，深水埗絕對可以進一步推動工業旅遊。

他建議策略性規劃，推動小販參與社區建設，以通州街臨時街市為例，內有布藝市場、玉石市場、兩座閒置建築和空地，但仍然是90年代初落成時的格局，他建議加強一體化規劃提升街市硬件，科學引入商販店舖，協助街市租戶由旁觀者轉化為參與者，再變成協作者，用好空地定期舉辦活動成為地方營造平台，聯動DX設計館及地區盛事，將人氣變成財氣，激活地區經濟。

其次是建議吸取廟街經驗，加強各區行人專用街道的規劃，研究劃出周末限定區，供區內商圈和有意創業的市民申請使用，吸引遊客和本地客，為該區店舖引流宣傳。他又建議當局可研究引入彈性機制，主動將他們納入小販管理規劃之中，由政府和相關機構帶頭研發或引入可負擔的智能小販車，提升小販形象，又能美化市容。

他指相關的建議均需要跨部門合作，和活化小販管理模式及牌照簽發，又指正如《水餃皇后》手藝再好，也要「落地」改配方迎合香港市民的口味。他期望政府跳出「減少街頭販賣」就是「小販管理」的舊有思維，從宏觀角度考慮社會需要，加強頂層設計，發揮小販文化的潛力，帶動地區經濟，為香港打造出更多特色亮點。