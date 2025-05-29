日出康城鑿穿主力牆　屋宇署另控業主及設計師　共6案押6.24再訊

將軍澳日出康城首都一個單位，約兩年前有業主及設計師被指擅自拆除部分主力牆，屋宇署調查後，按照《建築物條例》向懷疑涉案承建商票控兩罪，另向疑涉事業主及設計師各自票控兩罪，6宗案件今日(29日)在觀塘法院再提訊。由於控辯雙方需要再作商討，案件押後至6月24日再訊。

6宗案件涉及3名被告，包括遠域企劃有限公司、辜晉豪及黎俊傑。3名被告分別被控「明知未經批准及同意進行建築工程」及「進行工程，而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毁的危險」兩罪。辜晉豪有到庭應訊。其餘兩名被告由同一大律師代表。辜晉豪代表律師表示準備好答辯，其餘兩名被告法律代表則指，需時跟控方進一步商討，或會影響被告答辯方向。裁判官最終應要求，把案件押後至6月24日再訊。

遠域企劃有限公司被控在2022年10月31日至2023年5月27日期間，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，在新界將軍澳康城路1號日出康城首都6座30字樓RB室展開或進行建築工程，即拆除部分結構牆；及同一時段，身為與上述RB室拆除部分結構牆建築工程直接有關的承建商，進行該工程，或授權或准許進行該工程，而工程進行方式相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險。

案件編號：KTS11159-64/2024