第二階段乳癌篩查　合資格婦女明起預約

衞生署今日(29日)宣布，將於6月10日推出第二階段乳癌篩查先導計劃，為35歲至74歲、屬高風險罹患乳癌的香港女性居民提供資助篩查服務，以促進早期發現及治療，提升康復機會。乳癌是本港女性最常見癌症，亦是女性致命癌症第三位。2022年有5,182宗入侵性乳癌新症，佔女性癌症新症28.6%。2023年則有834名女性因乳癌死亡，佔女性癌症死亡13.1%。過去10年，乳癌發病率及死亡率均上升。

政府重視癌症防控，根據癌症事務統籌委員會建議，於2021年推出第一階段先導計劃，並依據《行政長官2024年施政報告》風險為本方針，推出第二階段計劃。合資格人士為35至74歲高風險婦女(帶特定基因突變或有強烈家族乳癌或卵巢癌病史)，須持有效香港身份證或《豁免登記證明書》並登記醫健通。計劃與香港乳癌基金會、基督教聯合那打素社康服務及基督教靈實協會合作。

合資格婦女可由明日 (30日) 起聯絡指定診所預約評估，6月10日起接受乳房X光造影檢查，特定基因突變者另獲超聲波檢查。政府高度資助，每次檢查共付額不多於225港元。目前所有服務提供者均不會向服務使用者收取任何共付額。第一階段計劃在2021年9月至2023年12月完成，有27,807名44至69歲婦女接受風險評估，7,785名獲轉介乳房X光造影篩查，409宗異常個案中68宗確診乳癌，檢測率每千次篩查8.7宗，97%為第二期或以下。2024年，9,230名婦女接受評估，2,689名接受篩查，321名轉介專科跟進，乳癌篩查已納入婦女及長者健康服務。