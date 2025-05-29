中國-太平洋島國外長會達多項共識　增強貿易合作

第三次中國—太平洋島國外長會周三至周四（28日至29日）在福建省廈門市舉行，是該會議首次在華線下舉辦。與會各方深入討論中國與太平洋島國關係及共同關心的議題，達成廣泛共識，承諾增強貿易合作，為太平洋地區和平、發展和穩定作出積極貢獻，會上發表《第三次中國—太平洋島國外長會聯合聲明》。

中方梳理落實第三次中國—太平洋島國外長會共識舉措清單，當中包括發布《中國深化同太平洋島國應對氣候變化合作倡議》，向島國提供200萬美元（約1,560萬港元）應對氣候變化資金等，建立中國—太平洋島國災害管理合作機制，發布《中國同太平洋島國加強海事領域務實合作倡議》。此外，中方年內在太平洋島國實施200個「小而美」民生項目，加快同有關太平洋島國雙邊自由貿易協定商談，繼續實施農業技術援助項目。

清單提到，中方在2025/2026學年向太平洋島國提供274個各類獎學金名額，年內為太平洋島國提供500個各類人力資源培訓名額，派遣7批56名醫療隊員開展義診等活動，並舉辦第四屆中國—太平洋島國執法能力與警務合作部級對話，以及太平洋島國「我眼中的中國」影片比賽。中方又開展對太平洋島國「中國藍色太平洋旅遊促進」倡議，研究建立中國—太平洋島國智庫對話機制。