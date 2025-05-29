補習老師涉非禮獲判無罪　官指事主作供表現閃縮　供詞前後不一

一名女童聲稱自5歲起便不時在住處遭補習老師非禮，包括遭對方摸胸錫嘴；她沖涼期間，對方走入廁所壓她埋牆；甚至曾經把她壓在床上舔她下體。懷疑涉案補習老師否認兩項非禮罪受審，今（29日）在區院獲判無罪。被告當庭釋放。

現年32歲男被告黃澤鵬，控罪書上報稱是興趣班導師。控罪指，他於2017年1月29日至2020年1月28日期間，以及2020年1月29日至2022年1月28日期間，在葵涌某單位非禮16歲以下的女童X。

據X供稱，自5歲開始，被告定期到住所客廳幫她補習。當她做功課期間，被告伸手入她的上衣內摸她的胸部，還錫她的臉及嘴。到她約7歲某日，她洗澡期間，被告入內。他脫去短褲，把她壓去牆。約8歲、她就讀小四時，她的母親叫被告照顧她。晚上她躺在床上，被告突然入內，把她壓在床上，然後脫去她的褲，舔她下體好一段時間。

法官裁決時指，當X被問及許多關鍵問題時，均回答說「唔記得」，表現閃縮，而且供詞有前後不一之處。法官認為，X有意隱瞞與被告的親密關係，是「有心機」的證人，裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證，判兩罪均不成立。

案件編號：DCCC 166/2024