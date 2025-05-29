搗黑幫操控「大耳窿」集團拘44人　有債仔年利率1700厘

執法部門於5月19至29日，在新界南區展開「壁烽」行動，打擊高利貸放債及非法收債的犯罪活動，並以涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「自稱三合會社團成員」及「洗黑錢」 等罪，拘捕36男8女共44人(14至65歲)。其中16名疑犯涉及一個由黑社會操控的「大耳窿」集團，該集團假冒知名財務公司，透過「Cold Call」、「特快批核」等吸引市民貸款。有受害人僅借2萬港元，最後因「新債還舊債」致負債纍纍，貸款年利率超過1,700厘。

執法部門於2024年12月接獲市民報案，指因無力還款住所被淋紅油，並透露同年10月接獲假冒知名財務公司職員來電，對方聲稱可免見面免入息證明放貸，事主因急需現金周轉，遂透過手機提供身份證、住址證明及家人資料作擔保後，獲貸款2萬港元，但遭扣除5千港元「手續費」，實際到手1.5萬港元，而事主每周要償還5千港元利息。

後來事主無力還貸，對方以轉介其他財務公司為名，誘使其借「新債還舊債」，最終借得10萬港元，惟扣除「手續費」實得7.5萬港元，每周亦要償還2.5萬元利息。初步估算，相關貸款年利率逾1,700厘。

經調查後，揭發所有「轉介公司」由同一集團操控，該集團2024年初起開始營運，且成員分工明確，骨幹成員負責招募下線、開設傀儡銀行戶口，從不法途徑購買已實名登記的電話卡；促銷放債成員則透過「Cold Call」，假扮持牌放債人聲稱可特快批核吸引市民借貸；當受害人無力還貸，行動組便以淋油恐嚇等方式追債。

執法部門進一步調查後鎖定疑犯，在5月20日至27日期間，拘捕16名集團成員（21至54歲），包括3名骨幹、6名傀儡戶口持有人及7名行動組成員，部分人有黑社會背景。同時查獲9個傀儡戶口，處理逾2,700萬元犯罪得益。此外，在骨幹住所內檢獲大量現金、名牌手袋等證物。案件仍在調查中，繼續追查在逃涉案人。