網傳3千警力突擊檢查非法滯留外國人　廣州官方否認

內地近日網傳，廣州市逾3,000名警察突擊檢查非法滯留外國人，行動主要針對「賣充電寶黑人小哥」。廣州白雲區三元里街道辦其後否認，指傳言將城中村改造項目與外籍人員問題強行掛鈎，是惡意關聯和蓄意炒作，已構成歪曲事實，涉嫌造謠傳謠。

有人在社交平台上發文聲稱，三元里被3,000多名警察包圍，開展一場力度超大的整治行動，「行動主要針對賣充電寶的黑人小哥，他們總騷擾路人，影響治安」。貼文又稱，警方檢查時發現10人中竟有8人簽證有問題，不是過期就是用假身份證。內媒指出，三元里街道正進行城中村改造項目，上述傳言在社交平台流傳後，有網民將警力部署和舊改徵遷相關聯。

三元里街道方面周二（27日）回應指傳言毫無事實依據，三元里城中村改造項目自啟動以來，嚴格按照法律法規和相關政策推進各項工作，並未部署數量達3千的警力。街道方面表示，本次改造範圍涵蓋三元里村內17個經濟社及1個後勤社，涉及3,439個家庭戶，戶籍人口共11,062人，集體經濟組織成員1,896人。此次改造工作完全聚焦本地村民及居民，與外籍人士無任何關聯，不存在非法滯留外籍人士的情況。