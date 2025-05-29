台網紅「館長」赴陸開直播　國台辦歡迎

以往曾多次發表反共言論的台灣網紅「館長」陳之漢，近日表示將前往大陸開直播。大陸國台辦發言人陳斌華周三（28日）表明，歡迎包括陳之漢在內的台灣同胞到大陸走走看看，只要遵紀守法，完全可以像自己家一樣輕鬆。台陸委會主委邱垂正周四（29日）提醒館長，要「重視社會觀感」，維護台灣整體利益。

陳之漢周日（25日）在直播中宣布，要以「和平大使」身份到大陸旅遊拍片，全程直播、公開透明，藉此證明沒人會給錢、也不會被陸方押走。民進黨立委沈伯洋指出，陸方經常透過與台灣網紅互動，塑造樣板角色或傳遞特定訊息，無論是藝人或網紅都可能成為北京操作的對象。曾被國台辦點名「台獨打手」的網紅八炯早前稱，有大陸統戰部官員曾指陳之漢在義烏經營跨境電商，但陳隨即反駁自己連台胞證也沒有，如何在當地營商。

陳斌華周三在國台辦記者會表示，陳之漢此次大陸之行一定會順利順心，會發現大陸美好、先進、安全，且大陸同胞善良、熱情、親切，只要來過一次，一定還想再來。邱垂正周四出席立法院內政委員會排審前回應記者，陳之漢是一般台灣人，依照現行法規赴陸不需政府許可，希望他能秉持對等尊嚴，遵守兩岸條例規範。對於國台辦日前稱「嚴懲台獨打手幫兇」，邱垂正認為這種恐嚇言詞，對兩岸關係良性互動一點幫助都沒有，只會讓兩岸關係漸行漸遠。他強調，不會接受北京利用各種舉報、專欄恐嚇台灣人民，這樣恐嚇也不會成功，反會激起台灣社會反感。